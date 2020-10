Champions League volley, ipotesi bolla a Perugia e Civitanova

La fase a gironi potrebbe svolgersi con un concentramento in Italia per evitare spostamenti tra Paesi

Luca Mercadini 27 ottobre 2020

a

a

Il 17 novembre è il giorno segnato in calendario per il via alla Champions League. Il sorteggio prevede per la Sir la trasferta di Civitanova in un girone dove accanto alle due italiane ci sono gli ormai consueti avversari francesi del Tours e i turchi dell'Izmir di coach Hoag. Ma la situazione epidemiologica e lo svilupparsi del contagio anche negli altri Paesi potrebbe cambiare lo svolgimento della manifestazione. Sta, infatti, maturando l'idea di creare una "Bolla" in stile NBA. Un luogo dove svolgere al sicuro le gare d'andata e ritorno della fase a gironi evitando il più possibile gli spostamenti da un Paese a un altro. Due concentramenti dove disputare tutte le gare d'andata e quelle di ritorno in tre giorni in determinate fasce orarie. La novità è al vaglio della Cev dove si è aperta una discussione nel merito. Se la proposta dovesse essere accettata ci sarebbero già le candidature di Civitanova Marche con l'Euro Suole Forum e di Perugia con il PalaBarton per disputare I gironi di andata e di ritorno dove si qualificheranno al turno successivo le prime classificate e le tre migliori seconde.

