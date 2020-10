Dpcm e Covid-19, il Perugia e Comotto lanciano l'allarme: "La C rischia di implodere"

Il diggì è chiaro: "Servono aiuti dal governo o dai club maggiori, altrimenti è dura"

Carlo Forciniti 27 ottobre 2020 a

a

a

Le misure contenute nell’ultimo Dpcm mettono a rischio il normale svolgimento di molte attività. Sport compreso. Anche il mondo della Lega Pro chiede un futuro sostenibile. Lo fa in un momento in cui il calcio è gravato da pesantissimi costi di cui tener conto in questo momento caratterizzato dalla diffusione del Covid-19. Sul tema, interviene il diggì del Perugia, Gianluca Comotto, che sottolinea come la Serie C abbia bisogno di agevolazioni da parte del Governo: “Serve liquidità, aiuti a fondo perduto. Il rinvio della scadenze fiscali, altrimenti si fa fatica. Le strade sono due: o il Governo ci dà una mano, oppure la strada può essere quella che ha percorso l’Inghilterra. I club di Premier League si sono autotassati per dare una mano alle società minori. In un momento così particolare questa potrebbe essere l’occasione per unire il mondo del calcio su cui si fa troppa demagogia”. Un mondo che in Lega Pro non ha praticamente più entrate: “In Serie C sono tre: quelle derivanti dal ticketing, dagli sponsor e dai presidenti che immettono denaro fresco - spiega -. In questa fase le entrate sono praticamente zero. La C è a rischio di implodere. Oltre a tutto questo c’è da attuare il protocollo sanitario che costerà all’incirca 150.000 euro a fine anno. Mi sta molto a cuore anche la salvaguardia del calcio giovanile, fondamentale per la socialità e la salute dei ragazzi”. Il diggì torna anche sulla questione pubblico negli stadi, ribadendo un concetto già espresso in passato: “Fare entrare mille persone a distanza in un contesto all’aperto non la trovo una problematica. Vedere domenica la gente distanziata con le mascherine che ha potuto gioire e soffrire è un qualcosa che mi ha riempito il cuore”. La chiosa è per il buon momento che attraversa il Grifo: “Domenica è stato bello vedere quanto la squadra abbia saputo reagire e soffrire. Ci aspettano tre trasferte fondamentali compresa quella di Coppa Italia che saranno la prova del nove. La mentalità si sta intravedendo ma si può migliorare sopprattuto dal punto di vista dell’intesa tra i reparti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.