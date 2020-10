Champions League, oggi Shakhtar Donetsk-Inter dove vederla in tv e probabili formazioni

27 ottobre 2020 a

a

a

Champions League, la partita tra Shakhtar Donetsk e Inter, in programma oggi martedì 27 ottobre alle 18.55 allo stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev, sarà trasmessa su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Partita disponibile su Sky Go, anche in HD. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo Andrea Paventi. Commento Diretta Gol (Sky Sport 251, satellite e fibra) affidato a Federico Zancan.

Probabili formazioni

HAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniieko; Maycon, Marcos Antonio; Tetè, Marlos, Solomon; Dentinho. ALL.: Luis Castro.

A DISP.: Shevchenko, Pyatov, Mampasi, Marquinhos, Vitao, Sudakov, Goncharuk, Shostak, Vyunnik.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Moretti, Kolarov, Darmian, Perisic, Nainggolan, Vezzoni, Eriksen, Bonfanti, Pinamonti.

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.