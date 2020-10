Sir volley, Rizzuto racconta la storia di Biglino e Piccinelli

L'emergenza contro Ravenna ha portato alla ribalta il centrale e il libero

Luca Mercadini 27 ottobre 2020 a

La fuga a due del campionato e la copertina tutta per Biglino e Piccinelli. Sono le note salienti della settima giornata di Superlega dove la Sir, in piena emergenza, ha superato senza affanni Ravenna e ha conservato il vertice del torneo. Con un punto di vantaggio dagli eterni rivali di Civitanova. Ventuno lo score in classifica della squadra di Heynen, venti quello dei ragazzi di Fefè De Giorgi. Dietro, il vuoto. Il primo team che si incontra alle spalle delle due corazzate si chiama Allianz Milano che di punti ne ha 14. Le altre big, non pervenute. Modena è a quota 12, Trento ancora più lontano con soltanto sette punti, addirittura fuori dalla soglia play off. Perugia ha 14 lunghezze in più della formazione di Lorenzetti, accreditatissima alla vigilia. In pratica ogni giornata la Sir ha sottratto due punti al team del presidente Mosna. Immaginarmi una cosa del genere prima del fischio di inizio della stagione era cosa impossibile. Nemmeno il più spregiudicato tra gli scommettitori si sarebbe avventurato in una previsione del genere. E questo, nonostante le difficoltà presenti e passate. Perugia ha iniziato la stagione senza il suo capitano, Alex Atanasijevic. E con Robertino Russo ai box per un guaio alla caviglia destra. Come se non bastasse nelle ultime ore ci si è messo di mezzo pure il Covid che ha tenuto fuori I due centrali Solè e Ricci, mentre Colaci nell'immediata vigilia della gara è stato costretto ad alabarde bandiera bianca.

Ecco allora l'esordio dal 1' di Omar Biglino in posto tre e il ritorno tra i titolari di Piccinelli (dopo la gara con Cisterna) nel ruolo di Libero. Entrambi se la sono cavata molto bene.

"Travica è stato bravissimo a gestire la situazione -spiega Bino Rizzuto, direttore generale della Sir -, favorendo il primo tempo anticipato, caratteristica vincente di Biglino. Quanto a Piccinelli sappiamo bene che è un ottimo sostituto in fase di ricezione, ma stavolta è andato oltre perché ha fatto cose egregie anche in diverse situazioni di difesa". Ma Rizzuto si ferma pure sul resto della squadra: "Abbiamo giocato con grande concentrazione e attenzione, ancor più di altre partite. I giocatori sapevano delle difficoltà e della situazione di emergenza e hanno fatto corpo unico fin dalle prime battute di gioco, dimostrando grande attaccamento alla maglia. La Sir contro Ravenna ha giocato, come si dice in gergo, da squadra, tutti per uno e uno per tutti".

Allora ha ragione Heynen quando dice che qui non ci sono titolari e riserve ma 13 giocatori sempre pronti a entrare in campo? "Ha ragione Heynen ma anche la società che in estate ha fatto le scelte giuste acquistando dal mercato giocatori che oggi quando sono chiamati in causa sanno rispondere sempre presente. E da qui in avanti visto l'aumentare degli impegni con l'arrivo della Champions ci sarà bisogno dell'apporto sempre maggiore di tutti".

