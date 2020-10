Serie A, la classifica alla fine della quinta giornata e le partite del prossimo turno

27 ottobre 2020 a

a

a

Il Milan di Stefano Pioli non batte la Roma e perde l'occasione per allungare in testa alla classifica di Serie A. Dopo cinque giornate resta comunque in vetta con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Al secondo posto Napoli e Sassuolo a quota 11, poi l'Inter a 10 lunghezze. Seguono tre squadre a nove punti: Juventus, Atalanta e Sampdoria. Questo il resto della graduatoria: Verona e Roma 8; Fiorentina, Cagliari e Lazio 7; Benevento 6; Spezia 5; Genoa e Parma 4; Bologna e Udinese 3; Torino e Crotone 1.

Il prossimo turno. Sabato 31 ottobre: Crotone-Atalanta, Inter-Parma e Bologna-Cagliari. Domenica 1 novembre: Udinese-Milan, Spezia-Juventus, Torino-Lazio, Napoli-Sassuolo, Roma-Fiorentina, Sampdoria-Genova. Lunedì 2 novembre: Verona-Benevento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.