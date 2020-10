Milan-Roma 3-3: gol, highlights e rigori. A segno Ibrahimovic (2), Saelemaekers, Dzeco, Veretout e Kumbulla | Video

26 ottobre 2020 a

Finisce 3-3 la sfida di San Siro tra il Milan e la Roma che chiude la quinta giornata di Serie A. Ai rossoneri non basta una doppietta di Ibrahimovic per tentare la fuga in vetta alla classifica. E' una partita ricca di emozioni e anche di contestazioni per i rigori assegnati (uno al Milan e uno alla Roma) e per quello che avrebbero voluto i rossoneri e che invece l'arbitro non ha fischiato.

Per la squadra di Pioli oltre a Ibrahimovic dopo 2 minuti e al 34' del secondo tempo (dal dischetto), va a segno Saelemaekers a inizio ripresa. Per la Roma i gol portano le firme di Dzeko (14'), Veretout (26' secondo tempo, su rigore) e Kumbulla al 39' della ripresa.



