Milan-Roma 3-3, Ibrahimovic fa doppietta ma Tatarusanu sbaglia tutto: i giallorossi strappano il pareggio | Video

Milan-Roma è finita 3-3. Gol, papere, errori e prodezze. Tanti i colpi di scena, alla fine il match termina in parità. Attaccanti protagonisti e difese da rivedere.

Ibrahimovic apre le marcature dopo appena due minuti su assist di Leao. La replica della Roma è con Dzeko al 15', che approfitta di un errore di Tatarusanu, che sostituiva Donnarumma positivo al Coronavirus, e mette dentro l'1-1. Nella ripresa è Saelemaekers a riportare in vantaggio i rossoneri, ma un rigore (dubbio) di Veretout al 26' riporta la situazione in parità. Altro rigore generoso in favore del Milan, con Ibrahimovic che firma la sua doppietta. Sembra fatta, ma Kumbulla segna il suo secondo gol di fila dopo quello in Europa League allo Young Boys e firma il definitivo 3-3. Il Milan resta in testa, ma a quota 13 punti, per la squadra di Pioli primo match senza vittoria. La formazione di Fonseca sale a 7.

