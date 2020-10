Milan-Roma, probabili formazioni e novità. Fuori Donnarumma e Hauge per Covid. Dove vedere la partita

26 ottobre 2020 a

Conto alla rovescia per l'ultima partita della quinta giornata del campionato di Serie A, che vede stasera 26 ottobre a San Siro il Milan affrontare la Roma. Il tecnico rossonero Stefano Pioli deve rinunciare a Donnarumma e Hauge, risultati positivi al Covid 19, ma recupera Calhanoglu che dovrebbe giocare titolare. Tra i pali Tatarusanu. Tra i giallorossi Mancini potrebbe essere schierato al centro della difesa. Carles Perez è out per tonsillite. Diretta su Sky Sport Serie A (anche in 4K HDR con Sky Q satellite). Di seguito le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

