Covid, la promessa di Hauge, attaccante del Milan: "Tornerò più forte di prima"

L'attaccante norvegese del Milan, Jens Petter Hauge, non si demoralizza davanti al tampone positivo che ha diagnosticato il suo contagio da Covid 19 e lo costringe a saltare la partita di questa sera, 26 ottobre, contro la Roma. Hauge sfida il virus, come già del resto aveva fatto nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic. Anche il norvegese sceglie Instagram. Posta una sua foto scattata contro il Celtic commentata con un breve messaggio: "Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid 19. Mi sento bene e grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto oggi. Tornerò il prima possibile più forte di prima". Insieme a lui sono risultati positivi il portiere Donnarumma e tre membri dello staff rossonero.

