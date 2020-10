Covid, Serie A sempre più a rischio: problemi economici per tutti i club. Duro report Figc

26 ottobre 2020 a

a

a

La bomba Covid 19 potrebbe far saltare in aria la Serie A e diversi club entro dicembre. Un inquietante report della Figc avanza l'incredibile scenario. E' il Quotidiano Nazionale a spiegare che gli effetti del lockdown della scorsa primavera e i mancati incassi che continuano a gravare sulle società, mettono in ginocchio il calcio professionistico. Decidendo di chiudere le sale scommesse, il governo cancella anche il prelievo da betting rendendo ancora più complessa la situazione economica. I club sono intenzionati a chiedere al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, una deroga al decreto dignità che vieta la pubblicità dei marchi scommesse. Il rigido protocollo anti Covid è una ulteriore complicazione, visto che il rischio di perdere diversi giocatori alla vigilia di una partita è sempre presente e quindi rende discutibile anche l'aspetto sportivo. Diventa sempre più improbabile che il campionato di Serie A possa andare avanti senza ripercussioni di alcun tipo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.