Diego Stramaccioni, primo gol da professionista per l'assisiate. Cresciuto nel Perugia, ora è di proprietà della Juve

Il difensore classe 2001 era svincolato dopo le giovanili con il club di Pian di Massiano

Sarebbe stata davvero una beffa se il Perugia non avesse vinto con la Vis Pesaro a causa del gol di un giocatore cresciuto in casa e poi svincolato. Diego Stramaccioni, classe 2001 e nato ad Assisi, è un ragazzo umbro che ha fatto la trafila del settore giovanile del Perugia.

Serie C, Perugia-Vis Pesaro 2-1. Murano in gol, poi Dragomir allontana la beffa del perugino Stramaccioni

Poi il prestito al Cannara (Serie D) e lo svincolo. Il difensore, dopo un periodo di prova, viene tesserato dalla Vis Pesaro, ma nel frattempo il cartellino è diventato della Juventus che lo ha lasciato in prestito al club marchigiano). Domenica 25 ottobre 2020 il primo gol da professionista proprio al Perugia e dentro il Curi. Ma lui evita le polemiche: “Sono contento del gol, ma dispiaciuto per il risultato perché ci è mancato un pizzico di cattiveria” dopo la sconfitta per 2-1.



