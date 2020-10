Milan, Donnarumma positivo al Coronavirus: tocca a Tatarusanu. Chi è, l'ex Fiorentina che lo scorso anno ha giustiziato la Juve

26 ottobre 2020 a

La positività al Coronavirus di Gigio Donnarumma consentirà a Ciprian Tatarusanu di debuttare da titolare tra i pali del Milan contro la Roma nel monday night valevole per la quinta giornata di Serie A. Rumeno classe 1986, il portiere è una garanzia dal punto di vista dell'esperienza e dell'affidabilità ed è sicuramente un elemento che potrà svolgere a dovere il ruolo di vice Donnarumma. Tatarusanu ha già giocato in Italia, visto che ha difeso per tre stagioni la porta della Fiorentina, dal 2014 al 2017, prima di trasferirsi in Francia, dove ha giocato da titolare per il Nantes. Nello scorso campionato invece ha ricoperto il ruolo di dodicesimo nel Lione poi giustiziere della Juventus. Da quest'anno ha firmato un triennale al Milan e nel match di lunedì 26 ottobre contro la Roma avrà l'opportunità di far vedere le sue qualità.

