Covid, focolaio al Milan: positivi Donnarumma, Hauge e tre membri dello staff

26 ottobre 2020 a

a

a

Focolaio Covid anche nel Milan, di nuovo alle prese con il virus. Dopo il caso di Zlatan Ibrahimovic, altri tamponi positivi. Nella serata di domenica 25 sono pervenuti alla società gli esiti degli esami. Sono risultati positivi sia il portiere Gianluigi Donnarumma che Jens Petter Hauge. Non solo: esito positivo anche per tre membri dello staff. Il Milan puntualizza che sono tutti asintomatici e che sono stati immediatamente posti ad isolamento domiciliare. Sono state informate le autorità sanitarie. La squadra è stata nuovamente sottoposta tutta all'esame anti Covid nella giornata di oggi, lunedì 26 ottobre, e non sono risultate ulteriori positività.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.