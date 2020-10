Sir-Ravenna 3-0, Heynen: "Ho paura del virus"

Il tecnico si dice preoccupato e su Colaci spiega: "Non so cosa abbia, non abbiamo rischiato"

Una vittoria meritata. Un successo per 3-0 della Sir a Ravenna che per Vital Heynen lenisce solo in minima parte un momento delicato in casa Perugia. Ecco allora che il coach belga ammette candidamente di essere preoccupato per la situazione legata al Covid-19. “Sono contento ma non felice. Oggi ho paura, cosa che non capita spesso nella mia vita. Il virus è un qualcosa che è impossibile da controllare. Abbiamo fatto tutto il possibile, il massimo per evitarlo, per non avere dei contagiati. Questa cosa crea dei problemi”. Difficile pronosticare cosa succederà in futuro, anche in ottica prossimo match contro Milano in programma sabato pomeriggio in Lombardia: “La partita è ancora troppo lontana, difficile dire cosa succederà. Cominceremo con due giorni di allenamenti individuali, speriamo di non avere ulteriori positivi. Solo mercoledì faremo il primo passo insieme se tutto si sviluppa come noi speriamo”. Heynen si concentra anche sulla gara contro la Consar. Spiega che è arrivata “una vittoria di grande valore. Abbiamo due casi di positività. Un’ora prima della partita Colaci non si sentiva molto bene. Non so cos’abbia ma non abbiamo voluto prendere alcun rischio. Volevo giocare solo con chi era sano. Se si considera anche l’indisponibilità di Atanasijevic, avevamo 4 assenze. Ecco perché, dati i forfait, per me questa è un’ulteriore dimostrazione di quanto sia forte questa squadra. Abbiamo giocato molto bene i primi due set nei quali l’attacco ha funzionato. Biglino? E’ un buon centrale, so che può esprimersi a questo livello”.



