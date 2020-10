Ternana-Foggia 2-0, la promessa di Lucarelli: "E io pago"

Foto: foto principi

Il tecnico avevo scommessa una cena con i giocatori in caso di tre vittorie di fila

Riccardo Tommasi 26 ottobre 2020 a

Primo posto mantenuto e nuova iniezione di fiducia per la Ternana. I rossoverdi hanno battuto per 2-0 il Foggia al Liberati grazie alle reti di Partipilo e Falletti. Ancora inviolata la porta delle Fere nelle sfide casalinghe ed in attesa che il Bari e l’Avellino pareggino il computo delle partite giocare in campionato, i ragazzi di mister Cristiano Lucarelli si godono la vetta del girone C. Queste le parole del tecnico nel post gara contro i pugliesi. “E’ stata una buona prova da parte nostra anche se in qualche fase della sfida siamo venuti meno. Controllare tutti i novantacinque minuti è però oggettivamente impossibile, anche perché spesso gli episodi singoli sono ingestibili. La nostra ambizione è comunque l’eccellenza e perciò voglio che in campo la concentrazione sia sempre elevatissima. Negli ultimi minuti della contesa abbiamo gestito il doppio vantaggio abbassando il baricentro e ci sta. Non è peccato difendersi quando è possibile anche se ci siamo un pò addormentati concedendo qualcosina di troppo all’avversario. Sul finale avevo Falletti e Palumbo stanchissimi oltra a Kontek ammonito e per questo ci siamo messi a tre nella parte centrale della retroguardia. E’ stata una situazione di emergenza che abbiamo gestito bene. Dobbiamo continuare a fare ciò che ci ha consentito di andare in vantaggio e raddoppiare anche nei prossimi appuntamenti in quanto siamo stati abili a mettere alle corde i rossoneri. Più si fa la partita e meno riesce l’avversario, quindi arrivano di conseguenza pochi pericoli dalle parti della nostra area di rigore”. L’ex centravanti del Livorno svela poi una promessa fatta alla squadra che ora, visti i risultati del campo, dovrà pagare. “Ai ragazzi avevo chiesto di ottenere i nove punti nelle tre gare. Ora mi toccherà pagare la cena dopo la scommessa fatta ad inizio settimana. Onestamente spero di dover pagare spesso queste cene. A parte le battute però è necessario staccare un po’ la spina dopo questo mini tour de force visto che servirà concentrazione massima nel prossimo incontro contro il Catanzaro. I calabresi non hanno giocato? Nessun alibi perché abbiamo una settimana intera per recuperare e preparare al meglio la contesa. A me preoccupa la qualità dei giallorossi, l’equilibrio trovato in un sistema di gioco 3-5-2 che li rende senza dubbio temibili. Purtroppo, pur giocando al Liberati, non avremo i tifosi che ringrazio per il supporto dato”.

