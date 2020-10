Lindsey Vonn contro il body shaming: "Mi attaccate per pancia e cellulite, ma grazie a questo corpo ho fatto cose incredibili" | FOTO

26 ottobre 2020 a

a

a

Lindsey Vonn contro il body shaming. La pluricampionessa di sci che ha lasciato l'attività al termine della scorsa stagione ha pubblicato una serie di scatti su Instagram accompagnati da una lunga riflessione. Foto in costume, con il fisico in bella vista, pur con qualche imperfezione che non toglie nulla alla bellezza della statunitense.

Ma alcuni commenti spietati hanno portato la Vonn a scrivere un messaggio importante: "Ultimamente ho postato alcune foto di costumi da bagno, il che è più spaventoso di quanto sembri. Anche come atleta ci sono commenti spietati e storie dei media che fanno a pezzi il mio corpo e ammetto che a volte mi fa male. Sono una persona normale e a volte mi dimeno, il mio stomaco si piega, la cellulite si manifesta sul sedere o non riempio bene la parte superiore del costume. Ma ricordo sempre come il mio corpo - si legge nel post - mi ha aiutato realizzare cose incredibili nella mia vita e sono orgoglioso di quanto sono forte. Una cosa che posso promettere a tutti voi è che non ho mai fatto Photoshop con le mie foto e sono orgogliosa di non aver mai avuto ufficialmente alcun tipo di chirurgia plastica. Niente Botox, niente riempitivi, niente mini interventi chirurgici. Letteralmente niente. Sono 100% naturale e 100% Lindsey". Il post ha raccolto oltre 350mila like in poche ore. Lindsey Vonn si dimostra ancora una volta una campionessa, anche lontano dalle piste.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.