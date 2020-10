Gubbio, soltanto un pareggio contro il Legnago Salus: slitta ancora la prima vittoria

25 ottobre 2020 a

Solo un punto per il Gubbio in casa contro il Legnago Salus. Al Barbetti è finita 0-0, con i rossoblù di mister Torrente che dunque non è riuscito, ancora in formazione rimaneggiata, a centrare il primo successo in campionato. Il Gubbio ci ha provato in tutti i modi, ma l'assenza di Juanito Gomez si fa sentire in maniera davvero significativa negli ultimi 16 metri. Con questo pareggio l'undici di Torrente sale comunque a quota 3 punti. Prossimo turno, domenica 1 novembre, il Gubbio dovrà affrontare la trasferta contro la Vis Pesaro degli ex Marchi e Galderisi.

