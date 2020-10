E' una Sir fenomenale, strapazzata anche Ravenna

Senza Solè e Ricci out per il virus e priva di Colaci e Atanasijevic fa fuori la Consar con un secco 3-0

25 ottobre 2020 a

a

a

Settimo successo in altrettante partite per la Sir Safety Conad Perugia, che ha travolto pure la Consar Ravenna al PalaBarton. Tutto facile per i Block Devils nei primi due set, vinti per 25-20 e 25-18. I romagnoli invece hanno lottato nel terzo parziale, nel quale tuttavia la squadra di coach Heynen si è imposta con il punteggio di 26-24. La Sir comanda sempre in classifica a quota 21 punti, uno in più della Lube. Al prossimo turno, sabato 31 ottobre, Perugia giocherà in trasferta contro Milano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.