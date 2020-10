Civ Junior, il pilota umbro di 11 anni Casagrande Contardi vice campione italiano nella Ohvale 160

25 ottobre 2020 a

Luca Maria Casagrande Contardi è vice campione italiano del Civ Junior nella Ohvale 160. Il pilota 11enne di Palazzo di Assisi (nella foto il primo da sinistra) ha conquistato per due volte il secondo posto nell’ultimo round della stagione sulla pista di Varano de’ Melegari e così ha chiuso dietro al sardo Matteo Masili (2008) che ha portato a casa due vittorie nelle due gare del fine settimana. Masili è salito a quota 185 in classifica generale, mentre l’umbro si è fermato a quota 161. Terzo posto per Cristian Maiorani (109). Per Luca Maria, al primo anno nella Ohvale 160, un’altra stagione importante, dopo l’exploit del 2019, quando conquistò il titolo di campione italiano di velocità junior nella categoria Ohvale 110.

