Serie C, Perugia-Vis Pesaro 2-1. Murano in gol, poi Dragomir allontana la beffa del perugino Stramaccioni

Nicola Uras 25 ottobre 2020 a

Il Grifo cala il tris di vittorie. Dopo Fermana e Legnago, il Perugia supera anche la Vis Pesaro confermando di essersi calato nella Serie C. Il terzo successo di fila, che rilancia i biancorossi al terzo posto in classifica a -1 dalla vetta, arriva al termine di una prestazione sofferta in cui però la compattezza e la qualità dei grifoni alla fine è stata premiata. Primo tempo senza sussulti, con i due portieri praticamente inoperosi. Zeppa di emozioni invece la ripresa. A iniziare dall'immediato vantaggio del Perugia subito dopo l'intervallo. Bellissima l'azione: verticalizzazione di Monaco, Dragomir fa viaggiare la palla di prima per l'apotesi dei colpi di tacco tra Murano e Melchiorri con l'ex Potenza che finalizza da vero cecchino d'area (51', 1-0). Il Perugia vola negli spazi ma non raddoppia (bravo Bastianello ad opporsi a Melchiorri al 73'), la Vis Pesaro invece è abile a sfruttare una palla inattiva. Un perugino ed ex grifone punisce una dormita di Fulignati e Rosi: Diego Stramaccioni, difensore classe 2001 originario di Assisi e formatosi nel settore giovanile del Perugia, sbuca alle spalle del capitano biancorosso e di testa buca Fulignati rimasto fermo sulla linea di porta (75', 1-1). Il Perugia però non ci sta e con Dragomir, gran sinistro dal limite (84', 2-1), si prende tre punti d'oro.

