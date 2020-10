Ternana, terza vittoria di fila: battuto anche il Foggia. Fere sempre prime in classifica

25 ottobre 2020 a

Terza vittoria consecutiva per la Ternana, che al Liberati liquida il Foggia e conserva il primato in classifica, con due punti di vantaggio sull'Avellino, anche se c'è da sottolineare come i rossoverdi abbiano disputate due partite in più.

Per le Fere un gol per tempo: a sbloccare la gara ci ha pensato il solito Partipilo al 21', mentre il raddoppio è arrivato a opera di Falletti al 24' della ripresa. Risultato finale 2-0. Con questo successo la squadra di Lucarelli vola a quota 18 punti in classifica, a +2 sugli irpini. Prossimo turno la Ternana giocherà ancora al Liberati contro il Catanzaro, domenica 1 novembre.

