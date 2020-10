Juventus-Verona, le probabili formazioni di stasera 25 ottobre 2020: c'è Dybala con Morata. Bernardeschi a sinistra

25 ottobre 2020 a

Allo Stadium stasera, domenica 25 ottobre 2020, posticipo della quinta giornata tra la Juventus e il Verona. L'incontro è in programma alle ore 20.45 e sarà trasmesso da Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Serie A) e 251 (Sky Sport). Juve-Verona sarà visibile anche sui canali Sky del digitale terrestre (472, 473, 483) e in streaming grazie all'app di Sky Go, possono usufruirne solo gli abbonati di Sky, e a Now TV. Bernardeschi giocherà a sinistra con Dybala che ritorna in avanti insieme a Morata.

Juve-Verona, le probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arhtur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Morata, Dybala.

Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri; 17 Ceccherini, 6 Lovato, 33 Empereur; 5 Faraoni, 14 Ilic, 26 Vieira, 8 Lazovic; 61 Temeze, 90 Colley; 11 Favilli.

