Geoghegan Hart conquista il Giro d'Italia: "Dedicato alla mia fidanzata, siamo stati lontani un mese". Crono di Milano a Ganna | VIDEO

Giro d'Italia alla Ineos Grenadiers. Tao Geoghegan Hart ha vinto l’edizione numero 103 della corsa rosa. Il corridore britannico ha sottratto la maglia rosa a Jai Hindley nell’ultima tappa, la cronometro di 15,7 km da Cernusco sul Naviglio a Milano. Il ciclista 25enne, ha anche conquistato la maglia bianca come miglior giovane. Hindley cede la maglia di leader ma chiude la corsa rosa al secondo posto. Completa il podio un altro ciclista della Sunweb, Wilco Kelderman, terzo.

Duello Hart Hindley

La cronometro di Milano è stata vinta da Filippo Top Ganna, al quarto successo di tappa. L'italiano, campione del mondo di specialità, ha preceduto di 32 secondi Rohan Dennis e Victor Campenaerts. Raggiante il vincitore del Giro: "Ho dato tutto, nel finale ho cercato di non prendere rischi inutili. Sono molto felice", le sue prime parole. "Per prima cosa sono andato a cercare la mia fidanzata (a sua volta una ciclista, ndr), questa mattina pensavo solo a lei, siamo stati lontani un mese - ha aggiunto a Rai Sport -. Un pensiero va anche alla mia famiglia, a mio papà e mio fratello. Non li vedo da 10 mesi, non vedo l’ora di riabbracciarli".

