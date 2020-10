Inter, Conte si gode la vittoria sul Genoa. Ora sguardo alla Champions: "Avanti così" | FOTO

25 ottobre 2020 a

Antonio Conte si gode la vittoria della sua Inter a Marassi contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro nel day after del 2-0 rifilato ai rossoblù grazie ai gol di Lukaku e D'Ambrosio ha pubblicato su Instagram alcune tra le immagini più significative della partita, accompagnandole dalla didascalia: "Avanti così".

Una vittoria dunque che ha dato convinzione all'allenatore e alla sua squadra, attesa martedì da un primo crocevia della stagione, la trasferta in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk, valevole per la seconda giornata del girone di Champions League. L'Inter è reduce dal 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach e pertanto in Ucraina sono vietati passi falsi. Fischio d'inizio martedì 27 ottobre alle 18,55.

