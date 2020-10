Motogp, Morbidelli primo italiano a trionfare ad Aragon: "E' stato fenomenale" | Video

25 ottobre 2020 a

Franco Morbidelli, pilota Yamaha Petronas, ha vinto il Gran Premio di Teruel. «È stato bellissimo, come fare un bel viaggio. Sapevo di dover fare una gara aggressiva e quando ho visto che c’era spazio davanti ho dato il massimo giro dopo giro», ha detto Franco Morbidelli, pilota Yamaha Petronas,. «La concentrazione era al massimo, anche il feeling che c’era girando. È stato fenomenale», ha aggiunto il primo pilota italiano a vincere in MotoGp ad Aragon. «Ho dato tutto, anche con il team abbiamo fatto un ottimo lavoro mettendo a punto la moto per tutta la gara. Io mi sono divertito un sacco, sono contentissimo e questa vittoria va al team. Ora ci siamo», ha concluso Morbidelli.

Franco Morbidelli su Yamaha Petronas ha vinto il Gran Premio di Teruel, valido per il Mondiale MotoGp davanti alle due Suzuki degli spagnoli Alex Rins e Joan Mir. Il poleman Takaaki Nakagami, su Honda, è caduto subito dopo il via.

