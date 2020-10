Coronavirus, sono 27 i positivi nella Reggiana: 21 giocatori più 6 dello staff: contagiato anche l'allenatore Alvini

25 ottobre 2020 a

Un vero e proprio focolaio da Coronavirus è esploso nella Reggiana, squadra che milita nel campionato di calcio di Serie B. Dopo il rinvio del match contro il Cittadella (previsto inizialmente per sabato 24 ottobre) per 11 giocatori positivi, i contagiati sono saliti a 21, più 6 componenti dello staff per un totale di 27. Tra questi anche l'allenatore Massimiliano Alvini e il vice allenatore. "Entro la giornata di mercoledì 28 ottobre saranno comunicate - si legge in una nota del club emiliano - le modalità di prosecuzione dell’attività sportiva, dopo un’attenta analisi da parte dello staff sanitario del club".

