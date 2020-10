Liverpool-Sheffield United 2-1, gol e highlights della rimonta dei padroni di casa | Video Sky

25 ottobre 2020 a

Non mancano certo le emozioni nella sfida di Premier League tra il Liverpool e lo Sheffield United. Finisce 2-1 per i padroni di casa, protagonisti di una bella e non semplice rimonta. Al 13' del primo tempo, infatti, gli ospiti vanno in vantaggio con Sander Berge che trasforma dal dischetto. Reclamano un secondo rigore e sfiorano un paio di volte il raddoppio.

Ma al 41' Roberto Firmino firma la rete del pareggio. Il Liverpool insiste ed è il 19' della ripresa quando mette a segno il gol della vittoria. E' Diogo Jota a realizzare il 2-1 che vale tre punti preziosi per Salah e compagni.

