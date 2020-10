Milan-Roma, le probabili formazioni e le ultime notizie. Dove vedere la partita lunedì 26 ottobre. La carica di Ibrahimovic

25 ottobre 2020 a

La capolista Milan vuole continuare la sua corsa e domani, lunedì 26 ottobre, affronta la Roma nella partita serale (ore 20.45). Vincere significherebbe allungare il passo in quella che è una posizione di classifica non certo preventivata a inizio campionato. Stefano Pioli manderà in campo tutti i titolari, incerta la presenza di Calhanoglu. In difesa ternerà Calabria. Tonali dovrebbe finire in panchina, caricatissimo Zlatan Ibrahimovic. Nella Roma in dubbio Gianluca Mancini, anche se in due giorni non è più positivo al Covid 19. Assente Smalling per la distorsione al ginocchio. La partita sarà trasmessa in tv da Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Di seguito le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

