Ufc, il mito Khabib spazza via anche Gaethje: 29 vittorie in 29 incontri: "Mi ritiro, non posso più combattere senza mio padre" | VIDEO

Ventinove vittorie in ventinove incontri. Imbattuto e imbattibile, Khabib Nurmagomedov, per tutto Khabib, ha spazzato via pure Justin Gaethje e ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte forse di tutti i tempi su un ottagono di Mma. Con questo successo ha conservato la cintura di campione dei pesi leggeri Ufc, poi ha annunciato il ritiro. Grande rispetto per l'avversario di turno, chiamato "my brother", poi la comunicazione della decisione. Lo aveva promesso: non voleva più combattere dopo la morte del padre Abdulmanap a causa del Coronavirus.

"Ho promesso a mia madre che questo sarebbe stato il mio ultimo incontro, devo mantenere la parola. Senza di lui non posso più combattere", ha detto il lottatore daghestano dopo il combattimento vinto dopo poco più di 4 minuti. A 30 secondi dalla fine del primo round butta giù l’avversario e gli riesce una leva di braccio, solo il gong salva l’americano. Un minuto, e ricomincia: takedown al primo spiraglio, posizione dominante, presa a triangolo al collo. Gaethje sviene, per l'arbitro è finita. Abbraccio tra i due, scena meravigliosa. Dopo l'annuncio del ritiro, arriva pure l'omaggio del rivale più forte, Conor McGregor. Il tributo di un grande al più grande.



