Gubbio-Legnago, due positivi al Covid nella squadra veneta: la partita cambia orario

Slitta la partita tra Gubbio e Legnago, valevole per la settima giornata del girone B di Serie C, originariamente in calendario alle ore 15 di domenica 25 ottobre. Si giocherà invece alle ore 20,30 - dello stesso giorno - a causa di due positività riscontrate nel gruppo squadra della formazione veneta nei test effettuati, come da regolamento, 48 ore prima dell'inizio della partita. Il Legnago ora rifarà i test. Particolarmente interessato alla situazione in casa dei veneti è il Perugia che ha incontrato il Legnago mercoledì scorso, giorno in cui l'incubazione poteva essere presente già nei due tesserati della squadra veneta.

