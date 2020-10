Lazio-Bologna, Luis Alberto e Immobile a segno, finisce 2-1. Gol e highlights | Video

24 ottobre 2020 a

La Lazio batte 2-0 il Bologna all'Olimpico. La formazione di casa passa in vantaggio con un gol splendido di Luis Alberto. Lo spagnolo va in pressing e recupera la palla all'altezza del centrocampo, affonda senza incertezze, si accentra e con uno forte destro spedisce la sfera alle spalle di Skorupski. Una rete davvero da applausi che consente ai biancazzurri di Inzaghi di sbloccare un match importante. Avviene tutto al nono del secondo tempo.

Il Bologna reagisce. Ci prova sette minuti dopo con Orsolini: splendida punizione, ma la traversa nega la gioia del gol e del pareggio. Gli ospiti spingono e ovviamente sono costretti a rischiare.

E infatti al 31' la Lazio raddoppia: Fares rimette la palla al centro con una rovesciata, Immobile è puntuale all'appuntamento con la rete: 2-0. Nel primo minuto di recupero De Silvestri accorcia le distanze: raccoglie una girata di Santander e infila. Finisce 2-1, per la Lazio una vittoria molto importante.

