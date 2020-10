Cagliari-Crotone, le probabili formazioni. Dove vedere la partita (domenica ore 12.30)

24 ottobre 2020 a

Nella quinta giornata del campionato di Serie A di calcio, la partita dell'ora di pranzo di domenica 25 ottobre è Cagliari-Crotone, inizio alle ore 12.30. I padroni di casa in serie A non hanno mai perso con il Crotone e vogliono un successo per fare un altro passo avanti in classifica. Gli ospiti iniziano già a sentire il peso di una classifica difficile. De Francesco è intenzionato a confermare il 4-2-3-1 e il giovane Zappa e anche Stroppa (nella foto) sembra deciso a cambiare poco o niente. La partita può essere seguita su Dazn, su canale 209 di Sky. Sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Dazn. Le probabili formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Sottil, Joao Pedro, Nandez; Simeone. Allenatore De Francesco.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Luperto, Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Recas, Messias, Simy. Allenatore Stroppa.

