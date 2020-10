Jannik Sinner sbatte contro Zverev, l'azzurro si ferma in semifinale a Colonia

24 ottobre 2020 a

Stavolta l'impresa non è riuscita. Jannik Sinner è stato eliminato a Colonia dal tedesco Zverev, che lo ha battuto in due set: 7-6, 6-3. I rimpianti maggiori sono soprattutto nel primo set, quando al tie break l'altoatesino non è riuscito a gestire nel migliore dei modi i punti chiave.

Roland Garros, Sinner vuole lo scalpo di re Nadal. In campo anche Martina Trevisan

Un peccato davvero, visto che Sinner al Roland Garros (ma sulla terra battuta) aveva sconfitto Zverev. Stavolta si è imposto il tedesco, ma la crescita di Sinner è destinata a non fermarsi certo con questa piccola battuta d'arresto. L'obiettivo di conquistare un torneo Atp sembra soltanto essere rimandato.

