Genoa-Inter 0-2, gol e highlights: Lukaku e D'Ambrosio risollevano Conte. Tutti i bonus fantacalcio | VIDEO

Boccata d'ossigeno per l'Inter che torna al successo in Serie A battendo il Genoa a Marassi con il punteggio di 2-0. Primo tempo decisamente sotto tono per i nerazzurri, in maglia bianca per l'occasione.

Poi nella ripresa, al 13', Conte mette dentro Barella e Hakimi al posto di Eriksen e Perisic e il match cambia. Proprio il centrocampista sardo confeziona l'assist per la rete di Lukaku che sblocca la partita. Nel finale, al 34', D'Ambrosio mette in sicurezza il risultato realizzando il raddoppio su assist di Ranocchia.

Da segnalare la rabbia di Lautaro Martinez al 27' al momento della sostituzione con Pinamonti, quest'ultimo al debutto in campionato. In classifica i nerazzurri salgono al terzo posto con 10 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 4 in undicesima posizione con una partita da recuperare. Per la squadra di Conte il prossimo impegno sarà martedì 27 ottobre in Champions: alle 18,55 la sfida in Ucraina contro lo Shakhtar, reduce dal colpaccio in casa del Real Madrid.

