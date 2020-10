Serie C, Perugia-Vis Pesaro al Curi: diretta gratuita su Eleven Sports. Le formazioni I video

L'allenatore Caserta: "Con lo spirito delle ultime due gare si può fare qualcosa di importante"

Un solo obiettivo: vincere. Contro la Vis Pesaro il Perugia reduce da due successi in sequenza deve badare anzitutto alla sostanza (domenica 25 ottobre, stadio Curi, ore 17,30 diretta streaming su Eleven Sports gratuita anche sulla pagina Facebook).

“Ci troveremo di fronte un avversario forte, che ha quasi sempre giocato un 3-5-2 offensivo, molto aggressivo con i quinti. In casa dobbiamo cercare di fare i tre punti. Stiamo lavorando molto dal punto di vista difensivo. Continuando così si può fare qualcosa di importante. Lo spirito dovrà essere quello delle ultime due gare" ha analizzato Caserta. Stimolato sui singoli il tecnico sottolinea che Rosi “può fare sia il terzo centrale che il quinto”, per poi fare chiarezza riguardo ad un possibile utilizzo di Elia da punta nel 3-5-2: “Ha le caratteristiche per farlo pur se non sente molto la porta come Melchiorri. Durante l’anno mi può dare una mano in quel ruolo. L’apporto dei centrocampisti? Moscati sta facendo molto bene. Le mezzali altrettanto sia in fase di copertura che in fase avanzata. Peccato aver perso Kouan, è uno che si inserisce bene. In mezzo al campo ho l’imbarazzo della scelta”.

Le probabili formazioni. Davanti a Fulignati potrebbe rientrare Rosi dal primo minuto nella difesa a tre con Angella e Monaco (durante la rifinitura Negro è uscito anzitempo per un fastidio all’adduttore). Elia e Crialese sulle fasce. In mezzo, ai lati di Moscati, Falzerano (in ballottaggio con Sounas) e Dragomir. In avanti il duo Murano-Melchiorri. PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Angella, Monaco; Elia, Falzerano, Moscati, Dragomir, Crialese; Murano, Melchiorri. (A disposizione: Baiocco, Bocci, Cancellotti, Sgarbi, Negro, Favalli, Tozzuolo, Sounas, Konate, Vanbaleghem, Lunghi, Bianchimano). All. Caserta VIS PESARO (3-5-2): Bastianello; Gennari, Brignani, Stramaccioni; Eleuteri, Benedetti, Pezzi, Gelonese, Giraudo; De Feo, Marchi. (A disposizione: Bianchini, Farabegoli, Nava, Ejjaki, Tessiore, Lazzari, Pannitteri, Blue, Marcheggiani, Cannavò, Ngissah). All. Galderisi. ARBITRO: Fontani di Siena.





