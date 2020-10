Velocità junior, Casagrande Contardi secondo in gara 1. Domenica l'undicenne di Assisi dà l'ultimo assalto al tricolore

24 ottobre 2020 a

Luca Maria Casagrande Contardi ha chiuso al secondo posto gara 1 dell’ultimo round del campionato italiano di motociclismo che si sta correndo sulla pista di Varano de’ Melegari. L’ultimo assalto al tricolore Junior dell’Ohvale 160, è cominciato così sabato 24 con 20 punti per il pilota 11enne di Palazzo di Assisi, che al via aveva 14 punti in meno di Matteo Masili, bravo a chiudere al primo posto gara 1 e quindi a guadagnare altre cinque lunghezze di vantaggio su Luca Maria (160 a 141).

Ora il giovanissimo pilota umbro, campione uscente nell’Ohvale 110, ha ancora una possibilità per dare l’assalto al titolo. L’appuntamento con gara 2 a Varano, ultima della stagione, è per le 15.05 di domenica 25 ottobre.



