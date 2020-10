Giro d'Italia, sul Sestriere vince Geoghegan Hart: Hindley nuova maglia rosa

24 ottobre 2020 a

Clamoroso epilogo al Giro d'Italia 2020: domani nella crono di Milano, ultima tappa della corsa rosa, saranno due corridori a partire con lo stesso tempo. Non era mai successo prima. Infatti nella penultima tappa Tao Geoghegan Hart (Ineos) trionfa sul Sestriere, davanti a Jai Hindley (Sunweb). Terzo uno straordinario Dennis capace di trainare il compagno della Ineos nell'assalto finale a Kelderman che alla fine paga 1'35". La maglia rosa la indossa Hindley per pochi centesimi. Domani sarà una cronometro da brividi (15,7 chilometri).

Grande prestazione di Almeida, il portoghese ex maglia rosa, si è difeso bene come Bilbao mentre Vincenzo Nibali ha chiuso a 2'02" ma ha guadagnato una posizione in classifica generale, ora è settimo, a scapito di Konrad.

