Marc Marquez, si pensa a una terza operazione: "Ho strane sensazioni al braccio" | VIDEO SKY

Entro due settimane, ci sarà un consulto tra Marc Marquez e il suo entourage medico per valutare una terza operazione al braccio destro infortunato la scorsa estate. Lo annuncia Sky Sport. Sembra scontato dunque che il campione del mondo non rientrerà nel Mondiale 2020, come confermato anche indirettamente da Stefan Bradl a Servus Tv.

Il 27enne catalano nelle ultime settimane infatti sente "strane sensazioni al braccio" e dopo consulti con una clinica statunitense, si sta valutando un terzo intervento. Il pilota spagnolo della Honda pochi giorni fa aveva smentito la necessità di una terza operazione al braccio. Il campione del mondo della MotoGp si era infortunato a luglio nel Gp di Spagna, procurandosi la frattura dell’omero destro. Il 3 agosto, a tredici giorni dal primo intervento chirurgico, era stato sottoposto a una nuova operazione per sostituire la placca in titanio. Marquez aveva cercato un recupero record, tentando di scendere in pista a soli quattro giorni dal primo intervento, ma si era arreso dopo pochi giri.

