Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv: Gasperini rilancia Ilicic, Gomez in panchina

24 ottobre 2020 a

a

a

Sarà Atalanta-Sampdoria la partita che apre il sabato di Serie A. I bergamaschi sono reduci dal successo in Danimarca sul Midtjylland nel primo match di Champions League e vogliono ripartire anche in campionato dopo il brusco stop di Napoli. Gasperini pensa a un po' di turn over e potrebbe dunque far rifiatare il Papu Gomez.

Sassuolo-Torino 3-3, Belotti e Caputo lasciano ancora il segno: tutti i bonus del match per il fantacalcio

Chance dall'inizio per Ilicic a supporto di Zapata: dentro pure Malinovskyi. Sulle fasce Hateboer e Gosens in panchina, spazio a Depaoli e Mojica. Buon momento pure per la Samp, reduce da due vittorie di fila contro Fiorentina e Lazio. Queste le probabili formazioni. Atalanta: Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi; Ilicic, D.Zapata. All. Gasperini. Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Jankto; Quagliarella, Keita. All. Ranieri. Diretta tv dalle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.