Genoa-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv: Eriksen verso la conferma, chance per Ranocchia

Torna in campo l'Inter per la quinta giornata di Serie A. I nerazzurri alle 18 di sabato 24 ottobre saranno di scena sul campo del Genoa a Marassi. La squadra di Conte è chiamata a conquistare i tre punti dopo il ko nel derby e il 2-2 in Champions contro il Borussia Moenchengladbach. Possibile una nuova chance per Eriksen nel ruolo di trequartista. Il danese è favorito su Brozovic e Sensi, ancora non al meglio della condizione. Per Hakimi, dopo la negatività al Covid, spazio in panchina. In difesa Ranocchia dovrebbe far rifiatare De Vrij.

Inter, Di Canio spiega perché Eriksen fatica: "Conte controlla pure come devi fare sesso, il danese non c'entra nulla con lui"

Davanti torna la LuLa con Lukaku e Lautaro. Dall'altra parte il Genoa si affiderà a Pjaca accanto all'ex Pandev. Queste le probabili formazioni. Genoa: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Pjaca. All. Maran. Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte. Arbitro: Massa di Imperia. Diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202. Fischio d'inizio alle 18.

