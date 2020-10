Federica Pellegrini e il Coronavirus: "Quando l'ho preso ho pensato di smettere. Un altro lockdown? Basta nuoto"

24 ottobre 2020 a

Federica Pellegrini è preoccupata per l'emergenza Coronavirus che potrebbe compromettere definitivamente anche la sua carriera. "Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più". Sono le parole della campionessa del nuoto in una intervista al Fatto Quotidiano, sulla possibilità che arrivi un nuovo lockdown che fermi le Olimpiadi di Tokyo. La nuotatrice veneziana è rimasta positiva al Covid 19.

L’azzurra aveva paura di ammalarsi e invece è successo. "Avevo paura di dovermi fermare. Hai pensato: questo è un segno, smetto? Un po' sì, ho 32 anni, ogni volta che si riprende dopo uno stop lungo io faccio fatica per recuperare. In più già venivo da un virus intestinale che mi ha uccisa, ti dici 'sei forte, avanti', e invece sono crollata".

