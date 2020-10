Sassuolo-Torino 3-3, Belotti e Caputo lasciano ancora il segno: tutti i bonus del match per il fantacalcio

23 ottobre 2020 a

Partita rocambolesca al Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino. E' finita 3-3, con i granata che sono andati vicino a centrare la prima vittoria per poi sciupare tutto nel finale. Continua invece il momento d'oro degli emiliani, ancora imbattuti in campionati e capaci per la seconda volta consecutiva di rimontare due gol di svantaggio.

Il Toro si è portato in vantaggio nel primo tempo con Linetty (assist di Vojvoda). Nella ripresa pareggio di Djuricic, poi Belotti riporta avanti i granata di Giampaolo. Il Gallo confeziona pure l'assist a Lukic per il momentaneo 3-1 ospite. Sembra fatta, ma il Sassuolo reagisce e rimonta con Chiriches (splendido tiro da fuori, +1 al fantacalcio anche per Djuricic) e il solito Caputo su assist di Berardi.

