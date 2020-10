Domenica c'è la gara con Ravenna e i problemi non mancano per Heynen

23 ottobre 2020

a

a

La Sir Safety Conad Perugia comunica la positività al Covid-19 di un secondo atleta della prima squadra dopo l’esito del primo giro di tamponi effettuato ieri. Anche in questo caso il giocatore è asintomatico e si trova in isolamento come da protocollo. Domenica c'è la gara con Ravenna e si gioca ma Perugia perde due pezzi importanti della squadra.

