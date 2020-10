Nikola Ninkovic, schianto in auto contro un camion: macchina distrutta. Il giocatore dell'Ascoli in ospedale

23 ottobre 2020 a

Nikola Ninkovic, ancora sotto contratto con l'Ascoli ma ai margini della rosa del club marchigiano, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, vicino a Lipovljani, in direzione Zagabria. A riportarlo è stato il sito croato youtvrs. Il serbo, un passato in Serie A anche con il Genoa, è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre. La Porsche del giovane si è schiantata contro un camion con targa bosniaca. L’autista è stato trasportato all’ospedale di Sisak con gravi ferite e trattenuto per cure, secondo un comunicato della polizia. Le condizioni di Ninkovic non sono così gravi, tanto che sta girando anche una foto del giocatore dal letto di ospedale. Per il giocatore un periodo davvero difficile, non solo a livello professionale.

