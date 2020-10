Giro d'Italia, Cerny vince la tappa della protesta. Furia Vegni: "Niente premi, qualcuno sarà chiamato dall'avvocato" | VIDEO

23 ottobre 2020 a

Mauro Vegni è una furia durante e dopo la 19esima tappa del Giro d'Italia. Il direttore della corsa rosa non ha accettato la protesta dei corridori, che ha provocato il taglio della frazione di venerdì 23 ottobre, ridottasi a poco più di 120 chilometri. "I premi sicuramente oggi non li pagherò, perché non c’è stata gara e neanche nella mezza gara c’è stata gara. A fine Giro tirerò una linea, perché ci sono state altre cose che non mi sono piaciute, come la Jumbo Visma andata via", ha sottolineato a fine corsa. La linea dura del direttore del Giro d’Italia è stata sottolineata nel Processo alla tappa di Rai Sport. La frazione è stata vinta da Josef Cerny, con Kelderman rimasto in maglia rosa. Ma di certo l'aspetto sportivo è passato in secondo piano. Così lo stesso Vegni durante lo svolgimento della gara:

Vegni Giro d'Italia

"La brutta figura di oggi va a oscurare tutto ciò di buono che abbiamo fatto, con gli sforzi di arrivare a Milano. Non capisco quale ne sia il motivo, non c’era nessun presupposto. Gran parte dei corridori non era d’accordo. Adesso arriviamo a Milano, a bocce ferme qualcuno dovrà pagare. La storia non finisce qui e qualcuno pagherà, riceverà la chiamata dall'avvocato", ha detto.

