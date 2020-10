Jannik Sinner continua a stupire, battuto Simon in tre set: ora è in semifinale a Colonia

23 ottobre 2020 a

Grande prestazione di Jannik Sinner sul cemento di Colonia. L'altoatesino ha infatti battuto il francese Simon in tre set con il punteggio di 6-3, 0-6 e 6-4. L'azzurro dunque conquista la semifinale, dove l'attende il vincente tra Zverev e Mannarino. Per Sinner prosegue la scalata verso i top del ranking Atp. Attualmente è il numero 46.

La stagione di Jannik dunque sembra continuare in crescendo: dopo lo splendido Roland Garros un altro torneo da protagonista. L'obiettivo è vincere la sua prima competizione Atp, per iniziare in modo concreto la carriera da predestinato che molti colleghi gli hanno già pronosticato.

