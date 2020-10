Coronavirus in Serie A, 92 giocatori positivi. Ma nessun caso nel campionato femminile: ecco il motivo

23 ottobre 2020 a

Novantadue giocatori positivi al Coronavirus in Serie A. E nel campionato femminile? Zero. E' l'incredibile differenza tra uomini e donne, almeno per quanto riguarda il calcio. La Serie A femminile non ha avuto bisogno di rinviare neanche una partita e il calendario per il momento è stato rispettato in pieno. Solo di recente la Juventus è dovuta andare in isolamento fiduciario, causato però dalla positività di due membri dello staff tecnico.

Tra le squadre della serie A nuovi giocatori positivi al Covid per Torino, Parma e Crotone

La Serie A femminile è composta da dodici squadre, ciascuna delle quali conta 24 giocatrici tesserate. Le società della Serie A femminile seguono il protocollo sanitario della Figc, lo stesso seguito dalla Serie A maschile: ogni settimana di campionato, quindi, 288 giocatrici effettuano un tampone a due giorni dalle partite, mentre i test sierologici vengono eseguiti ogni due settimane. Insomma, identiche procedure ma numeri decisamente diversi. Perché? La differenza può averla fatta soltanto il comportamento delle tesserate, evidentemente prudenti e rispettose delle norme più dei loro colleghi uomini. Ma c'è un'altra spiegazione: diverse giocatrici vivono insieme e quindi creano tra di loro delle bolle involontarie. Certo è che la differenza del numero di giocatori positivi è impressionante.

