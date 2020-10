Napoli-Az Alkmaar 0-1, gol e highlights: gli olandesi rimaneggiati causa Covid sbancano il San Paolo | VIDEO SKY

23 ottobre 2020 a

a

a

Debutto con sconfitta per il Napoli in Europa League. I partenopei sono stati infatti battuti al San Paolo dagli olandesi dell'Az Alkmaar, peraltro rimaneggiatissimi a causa dei tanti assenti per Covid: 1-0 il punteggio finale. Gli azzurri hanno attaccato in pratica per tutto il match ma hanno preso gol nell’unica occasione costruita dagli avversari. Questi i gol e highlights di Sky:

Prova sfortunata per i padroni di casa comunque lontani parenti di quelli travolgenti di sabato scorso contro l’Atalanta in campionato. La rete decisiva al 12’ della ripresa con De Wit che completamente libero infila Meret sul palo più lontano. Nel finale palla gol sull’asse Mario Rui Petagna con l’ex atalantino che di testa in tuffo manda di poco alto. Inizio in salita per il Napoli in Europa League.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.