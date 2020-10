Young Boys-Roma 1-2, Peres e Kumbulla ribaltano gli svizzeri. Gol e highlights | VIDEO SKY

23 ottobre 2020 a

Inizia con il piede giusto l’Europa League della Roma che si impone 2-1 in trasferta sul campo degli svizzeri dello Young Boys nel match d’esordio del gruppo A. Una partita dai due volti per i giallorossi, che dopo un primo tempo decisamente sotto tono e chiuso in svantaggio ribaltano la partita nella ripresa grazie all’ingresso di Dzeko e Mkhitaryan e Veretout.

Il pari arriva con Peres che lanciato da Dzeko supera in velocità Zesiger e con un tocco rasoterra infila il portiere in uscita. Passano 4 minuti e Kumbulla completa la rimonta. Un successo prezioso nell’economia del girone. Lunedì 26 ottobre torna il campionato con il monday night a San Siro contro la capolista Milan.

