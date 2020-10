Doping al Giro d'Italia, il ciclista Matteo Spreafico due volte positivo: sospeso

23 ottobre 2020 a

Sul Giro d'Italia si abbatte il doping. E' risultato positivo ai controlli Matteo Spreafico, atleta Vini Zabù-Brado-Ktm. Test positivi in due occasioni, il 15 e il 16 ottobre. Le analisi hanno permesso di rilevare l'ostarine, un anabolizzante che viene utilizzato per il recupero dai traumi muscolari. Spreafico è di Como, al quarto anno da professionista, era nella posizione numero 127 della classifica. Per lui era il primo Giro d'Italia. La squadra ha fatto riferimento ad un integratore che il ciclista avrebbe acquistato senza l'autorizzazione medica. Il corridore è stato sospeso in attesa dell'esito delle controanalisi e ovviamente non prenderà parte alla tappa di oggi, 23 ottobre. L'ultimo caso di doping al Giro d'Italia risaliva al 2017 quando furono trovati positivi Stefano Pirazzi e Nicola Ruffoni.

